Kerkük'te DEAŞ Mensubu İntihar Eylemcisi Öldürüldü

Kerkük'te Çatışma ve İntihar Eylemcisinin Öldürülmesi

Irak'ın Kerkük kentinde, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir intihar eylemcisi etkisiz hale getirildi.

Operasyon Detayları

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün kuzey kesimindeki Sekanyan semtinde, belirledikleri DEAŞ üyesi teröristleri takibe aldı. Operasyon sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik Güçleri Müdahale Etti

Çatışma esnasında, üzerindeki patlayıcıları patlatmadan önce bir intihar eylemcisi Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Olayda, dört güvenlik görevlisi yaralanırken, bir terörist de sağ olarak gözaltına alındı.

DEAŞ'ın Tarihçesi ve Güncel Faaliyetleri

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ta geniş bir toprak kazanımı gerçekleştirmiş, fakat sonradan bu bölgeler güvenlik güçleri tarafından geri alınmıştır. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer ilan etmiştir. Ancak, DEAŞ hala Irak'ın kırsal kesimlerinde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir.

Terörle mücadele çabalarına rağmen, 7 yıl geçmesine rağmen DEAŞ'ın tehdit oluşturduğu bölgelerde güvenlik endişeleri sürmektedir.