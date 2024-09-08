Kerkük'te DEAŞ Unsurlarına Yönelik Operasyon Başarıyla Gerçekleştirildi

Kerkük'te Terörle Mücadele Operasyonu

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneybatısında terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı'nın 16. Tugay'ı tarafından düzenlendi.

Operasyon Detayları

Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutan Yardımcısı Yılmaz Şehbaz, operasyonun amacının bölgede tespit edilen DEAŞ unsurlarını etkisiz hale getirmek olduğunu ifade etti. Operasyon kapsamında, Zegetun ve El-Cenabiyin vadilerinde gerçekleştirilen eylemlerle birlikte 4 adet bomba imha edildi.

Şehbaz, teröristlerle herhangi bir sıcak temasta bulunulmadığını ve operasyonun sabah saatlerinde başlamasından sonra başarıyla tamamlandığını belirtti.

DEAŞ'ın Geçmişi ve Günümüz

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerini ele geçirmiş, Diyala ve Kerkük'ün bazı bölgelerini de kontrol altına almıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'a karşı zafer ilan etmişti. Ancak, 2017'den bu yana geçen sürede, terör örgütü hala Irak'ın kırsal alanlarında faaliyetlerine devam ediyor.

Kerkük'teki bu operasyon, DEAŞ'ın bölgedeki etkisinin tamamen yok edilmesi adına atılan önemli adımlardan biri olarak kaydediliyor.