Kerkük'te Dönüşümlü Vali Önerisi İstikrarı Sağlayabilir

Kerkük'te Dönüşümlü Vali Önerisi

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük'teki siyasi karmaşaya çözüm olarak sundukları "dönüşümlü vali" önerisinin istikrar sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Partiler Arası İşbirliği ve Planlar

Salihi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve bazı Arap siyasi grupların dönüşümlü vali formülüne sıcak baktığını ifade etti. ITC'nin Kerkük'teki durumu güçlendirecek bu önerisi, siyasi partilerle yapılan son görüşmelerde öne çıktı.

Uzun Yıllar Süren Sorunlar

Salihi, Türkmenlerin tarih boyunca siyasi süreçlerden dışlandığını ve bunun sonuçlarının acı olduğunu vurguladı: "Geçmişte 100 yıl boyunca kaderimize terk edildik. Ancak kültürel değerlerimize sahip çıkmaya devam ettik. Fakat dış güçler ve gizli servislerin etkisi Türkmenleri zor bir duruma soktu." ifadelerini kullandı.

Kerkük’ün Yönetiminde Türkmenlerin Rolü

Kerkük'te yönetimin, vilayet meclisinde kazanılan sandalye sayısına göre belirlenmesine karşı çıkan Salihi, şu şekilde devam etti: "Kürt partileri uzun süre Kerkük’ü yönetti ama bu yönetimler başarısız oldu. Bugün sıra Türkmenlerin yönetim üstlenmesine gelmiştir. Kerkük, Basra veya güneydeki vilayetler gibi değildir."

Çözüm İçin İşbirliği Çağrısı

Salihi, Kerkük'teki siyasi gruplarla ortak bir yönetim kurulması gerektiğini vurguladı. "Kerkük'te dönüşümlü vali dışında bir yönetim modeli istikrarı sağlamaz" dedi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile KDP arasında yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yerel Seçim Sonuçları ve Gelecek

Kerkük'te yerel seçimler 18 Aralık 2023'te yapıldı ve il genelinde 16 kişilik bir meclis oluşturuldu. Bu seçimde Kürtler 7, Araplar 6, Türkmenler 2, Hristiyanlar ise 1 üye kazandı. Kerkük'ün yönetimi, 2017’den bu yana Rakan el-Cuburi tarafından yürütülüyor.

Siyasi anlaşmazlıkların devam etmesiyle, yeni vali ve vilayet meclis başkanının seçilememesi durumunda Türkmenlerin seslerinin daha güçlü çıkacağını belirten Salihi, önümüzdeki siyasi sürecin kritik olacağını ifade etti.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük kentinin yönetimindeki Türkmenlerin önerileri, siyasi partiler arasındaki son görüşme ve muhtemel senaryoları başkent Bağdat'ta AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük kentinin yönetimindeki Türkmenlerin önerileri, siyasi partiler arasındaki son görüşme ve muhtemel senaryoları başkent Bağdat'ta AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük kentinin yönetimindeki Türkmenlerin önerileri, siyasi partiler arasındaki son görüşme ve muhtemel senaryoları başkent Bağdat'ta AA muhabirine değerlendirdi.