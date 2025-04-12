Kerkük'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Kerkük'te Gazze'ye Destek Gösterisi

Irak'ın Kerkük kentinde, yüzlerce kişi Gazze'ye destek vermek amacıyla yoğun bir katılımla gösteri düzenledi. Gösteri, Kerkük'teki Arafa Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlarla dikkat çekti. Pankartlarda "Zulme sessiz kalmak, zulmün ortağı olmaktır", "Normalleşme ihanettir, Gazze ise şereftir", "Kerkük, Gazze'yi destekliyor" ve "Gazze, gururun simgesidir" ifadeleri yer aldı.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan sonra grup adına konuşma yapan din adamı Saman Baziyani, 7 Ekim 2023'te başlayan Filistin'deki zulüm ve katliamların acımasızca devam ettiğini vurguladı.

Baziyani, İsrail'in bombardımanı altında binlerce Gazzelinin hayatını kaybetmesine dünya sessiz kalsa da Kerküklülerin bu duruma kayıtsız kalmayacağını belirtti. Dünyada düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinin, zulme karşı olan vicdanların hâlâ var olduğunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Etkinliğin ardından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve Filistin halkı için dualar edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Kerkük'teki Arafa stadyumunda bir araya gelen grup ellerinde, "Zulme sessiz kalmak, zulmün ortağı olmaktır", "Normalleşme ihanettir, Gazze ise şereftir", "Kerkük, Gazze'yi destekliyor", "Gazze, gururun simgesidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Kerkük'teki Arafa stadyumunda bir araya gelen grup ellerinde, "Zulme sessiz kalmak, zulmün ortağı olmaktır", "Normalleşme ihanettir, Gazze ise şereftir", "Kerkük, Gazze'yi destekliyor", "Gazze, gururun simgesidir" yazılı pankartlar taşıdı.