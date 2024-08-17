Kerkük'te İlk Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapıldı

Kerkük'te Tarihi Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Irak'ın Kerkük bölgesinde, ışık kirliliğinin en az olduğu Zap nahiyesi civarında ilk kez Gökyüzü Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Irak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen bu etkinliğe, astronomi meraklıları ve halk yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte katılımcılar, teleskopların başına geçerek gökyüzündeki yıldızları ve gezegenleri yakından gözlemleme fırsatı buldular.

Uzmanın Açıklamaları

Irak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Astronomi Bölüm Başkanı Vicdan Abdulcelil, etkinliğin hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim sunduğunu belirtti. Abdulcelil, “Işık kirliliğinin düşük olduğu bu güzel bölgede ilk kez böyle bir organizasyon yapmaktan mutluluk duyuyoruz,” dedi.

Fotoğraflar Sergilenecek

Etkinliğe katılanların çektikleri fotoğrafların sergileneceğini ifade eden Abdulcelil, bu tür etkinliklerin devam edecek olduğunu vurguladı.