DOLAR
34,55 -0,18%
EURO
36,03 0,55%
ALTIN
2.997,82 -1,29%
BITCOIN
3.379.831,83 0,26%

Kerkük'te Kontrol Noktalarının Sorumluluğu Türkmen Erkan Hamit'e Verildi

Kerkük'teki kontrol noktaları, Türkmen Erkan Ekrem Hamit'e atandı; güvenlik önemli önlemlerle güçlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:31
Kerkük'te Kontrol Noktalarının Sorumluluğu Türkmen Erkan Hamit'e Verildi

Kerkük'te Kontrol Noktaları Yeni Sorumlusunu Buldu

Irak'ın Kerkük kentinde, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarındaki denetimi arttırmak amacıyla Türkmen Erkan Ekrem Hamit'in atandığı bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hamit, kentin 11 kontrol noktasından ve idari sınır içindeki kara yollarının güvenliğinden sorumlu olacak.

Kerkük'teki Güvenlik Durumu

Açıklamada, Kerkük Polis Teşkilatı mensubu olan Hamit'in yeni görevi çerçevesinde, kentteki güvenlik önlemlerinin artırılacağı vurgulandı. Bu atama, bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmek amacıyla atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Önceki Skandallar ve Yeni Dönem

Geçtiğimiz günlerde, 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen nüfus sayımından önce, Kerkük'teki kontrol noktalarından sorumlu müdür ve 200'den fazla personelin yolsuzluğa karıştığı nedeniyle görevden alındı. Bu durum, güvenlik açığı yaratmış ve kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, bu noktada yaptığı açıklamada, nüfus sayımından önce kontrol noktalarındaki personel sayısının azaltılmasının bilinçli bir eylem olduğunu ifade etti. Turan, böylelikle Erbil ve Süleymaniye'den binlerce kişinin Kerkük'e giriş yaparak kayıt yaptırdığını öne sürdü.

Kerkük'teki bu yeni yapılanma ile güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve işlerin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kılıçdaroğlu, Ankara Adliyesi'nde Savunma Yaptı: 'Devletimi ve Milletimi Sevmekten Vazgeçmeyeceğim'
2
Çin, ABD'yi Gazze'de Veto ile İnsanlık Vicdanının Karşısında Yer Almakla Suçladı
3
Çanakkale'de Feribot Seferlerinde Fırtına Nedeniyle İptaller Yaşanıyor
4
Çorum Valisi Çalgan, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ı Unutmadı
5
G7, Netanyahu ve Gallant Hakkındaki UCM Tutuklama Emrini Görüşecek
6
Kanada, UCM'nin Netanyahu Kararının Ardından Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı
7
Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak