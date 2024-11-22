Kerkük'te Kontrol Noktalarının Sorumluluğu Türkmen Erkan Hamit'e Verildi

Kerkük'te Kontrol Noktaları Yeni Sorumlusunu Buldu

Irak'ın Kerkük kentinde, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarındaki denetimi arttırmak amacıyla Türkmen Erkan Ekrem Hamit'in atandığı bildirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hamit, kentin 11 kontrol noktasından ve idari sınır içindeki kara yollarının güvenliğinden sorumlu olacak.

Kerkük'teki Güvenlik Durumu

Açıklamada, Kerkük Polis Teşkilatı mensubu olan Hamit'in yeni görevi çerçevesinde, kentteki güvenlik önlemlerinin artırılacağı vurgulandı. Bu atama, bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmek amacıyla atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Önceki Skandallar ve Yeni Dönem

Geçtiğimiz günlerde, 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen nüfus sayımından önce, Kerkük'teki kontrol noktalarından sorumlu müdür ve 200'den fazla personelin yolsuzluğa karıştığı nedeniyle görevden alındı. Bu durum, güvenlik açığı yaratmış ve kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, bu noktada yaptığı açıklamada, nüfus sayımından önce kontrol noktalarındaki personel sayısının azaltılmasının bilinçli bir eylem olduğunu ifade etti. Turan, böylelikle Erbil ve Süleymaniye'den binlerce kişinin Kerkük'e giriş yaparak kayıt yaptırdığını öne sürdü.

Kerkük'teki bu yeni yapılanma ile güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi ve işlerin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.