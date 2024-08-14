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Kerkük'te KYB'li Vali'nin Türkmence Krizi

Kerkük'te yapılan valilik ataması sonrası yeni valinin Türkmenceyi resmi yazışmalardan çıkarması, tepkilere yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:21
Kerkük'te KYB'li Vali'nin Türkmence Krizi

Kerkük'te KYB'li Vali'ye Tepkiler

Irak'ın Kerkük kentinde, itirazlar ve boykotlara rağmen göreve getirilen Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Vali Rebvar Taha, "Türkmence" konusundaki kararlarıyla sow çelişkili bir durum yarattı.

Açıklanan Resmi Yazıda Türkmence Yok

Kerkük Vilayet Meclisi'nde, Türkmen temsilciler ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyelerinin boykot ettiği bir toplantıda, Rebvar Taha'nın imzaladığı ilk resmi yazıda Türkmence diline yer verilmediği görüldü. Bu durum, Taha'nın vekaleten kurumu yöneten Rakan el-Cuburi'yi yaşından dolayı emekliye sevk etmesi sonrasında gerçekleşti.

Irak Türkmen Cephesi'nden Açıklama

Irak Türkmen Cephesi (ITC) konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kerkük'ün yeni Valisi, Anayasa'yı ihlal ederek Türkmen dilini resmi yazışmalardan kaldırdı" ifadelerine yer verdi.

Vali Taha'dan Tepki Çekici Açıklama

Rebvar Taha'nın adından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Valisi Rebvar Taha, Türkmencenin tüm resmi yazışmalarda kullanılmasını talimatlandırdı" denildi. Ancak bu açıklama, yaşanan krizin önüne geçemedi.

Resmi Talimatlar ve Boykot

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 1 Mart 2023'te Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçe ile birlikte Türkmencenin de kullanılması gerektiğini belirtmişti. 10 Ağustos'taki oylamada KYB'li Taha'nın valilik görevine seçilmesine Türkmen ve KDP üyeleri, oylamayı boykot ederek katılmamıştı.

Yasal Süreç ve İtirazlar

ITC, söz konusu toplantının yasadışı olduğunu belirterek, iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu. Bunun yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, itirazlara rağmen Taha'ya Kerkük Valisi olarak atanmasına dair kararnameyi teslim etti.

Taha, tüm bu itirazlara rağmen Kerkük'teki görevine başlayarak resmi olarak valilik görevini üstlendi.

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