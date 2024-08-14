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Kerkük'te KYB'li Vali Rebvar Taha Göreve Başladı

Kerkük'te Türkmenler ve KDP'nin boykotuna rağmen Rebvar Taha, KYB ile valilik görevi için yemin etti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:59
Kerkük'te KYB'li Vali Rebvar Taha Göreve Başladı

Kerkük'te Yeni Valilik Dönemi Başladı

Irak'ın Kerkük kentinde, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Rebvar Taha, yapılan seçimlerin ardından valilik görevine resmen başlamıştır. Bu sürecin, Türkmanlar ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri ile bazı Arap temsilciler tarafından boykot edilmesi dikkat çekmiştir.

Seçim Süreci ve İtirazlar

Birkaç gün önce, Kerkük Vilayet Meclisi’nde toplanan 5 KYB, 3 Arap ve 1 Hristiyan üye, Bağdat'ta gerçekleştirilen oturumda Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi olarak seçmişti. Bu oylamanın ardından Taha, valilik binasında bir basın toplantısı düzenleyerek görevine başladığını ve yemin ettiğini duyurdu.

Boykot ve Diyalog Çağrısı

Taha, Türkmenler, KDP ve Arap üyelere diyalog çağrısı yaptı. Seçimi boykot eden bu gruplar, toplantının yasal olmadığını dile getirerek Irak Türkmen Cephesi (ITC) aracılığıyla Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuşlardı. Kurum, bu kapsamda seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep etmiştir.

Resmi Atama ve Yerel Tepkiler

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, itirazlara rağmen Rebvar Taha'nın atanmasına dair kararnamenin teslim edilmesiyle süreci resmiyete dökmüştür. Ancak, yapılan bu atamalara karşı yerel topluluklardan tepkiler gelmektedir.

Bu gelişmeler, Kerkük’teki siyasi denge ve toplumsal barış üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

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