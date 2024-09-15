Kerkük'te Mevlit Kandili'nde Geleneksel Sünnet Töreni

Kerkük'te Mevlit Kandili dolayısıyla toplu sünnet töreni düzenlendi. İmam Adil Mahmud, Osmanlı geleneğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 14:28
Kerkük'te Mevlit Kandili'nde Geleneksel Sünnet Töreni

Kerkük'te Geleneksel Sünnet Töreni

Irak'ın Kerkük kentinde, Mevlit Kandili vesilesiyle geleneksel bir toplu sünnet etkinliği gerçekleştirildi. Musalla semtinde yer alan Avcı Camisi'nde düzenlenen bu özel günde, çok sayıda çocuk sünnet edildi.

Osmanlı Geleneği Devam Ediyor

Bu seneki etkinliğin detayları hakkında bilgi veren Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, toplu sünnet şöleninin Osmanlı kültüründen gelen bir gelenek olduğunu belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu anlamlı etkinliği sürdürmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Özellikle İhtiyaç Sahiplerine Destek

İmam Mahmud, ayrıca etkinlikte özellikle maddi durumu zayıf olan aileler ve şehit ailelerinin çocuklarının ücretsiz sünnet ettirildiğini vurguladı. "Böyle mübarek bir günde bu şöleni gerçekleştirmek, Peygamberimize olan sevgimizi ve saygımızı göstermenin bir yolu oldu" diye ekledi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi....

Irak'ın Kerkük kentinde Mevlit Kandili dolayısıyla geleneksel toplu sünnet töreni düzenlendi. Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi'nde düzenlenen şölende onlarca çocuk sünnet edildi.

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