Kerkük'te Nüfus Sayımı Öncesi Mahmur Kampı'ndan Yerleştirmeler Soru İşareti Oluşturuyor

Kerkük'e Mahmur Kampı'ndan Kimliksiz Yerleştirme İddiaları

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, yaklaşan nüfus sayımı öncesinde PKK kontrolündeki Mahmur Kampı'ndan kimliği belirsiz kişilerin Kerkük şehrine yerleştirildiğini duyurdu. Salihi, bu durumun güvenlik kaygıları yarattığını ifade ederek, her gün ortalama 50 ile 100 kişinin Mahmur Kampı'ndan Kerkük'e getirildiğini vurguladı.

Nüfus Sayımının Önemi ve Kerkük’teki Demografik Değişiklikler

Salihi, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde yapılacak genel nüfus sayımının Kerkük ve Türkmenler için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Nüfus sayımının 140. maddenin baz alınarak gerçekleştirilmesini kabul etmediklerini ve bu konuyu Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile paylaştıklarını kaydetti. Kerkük’ün, 2003 öncesinde ve sonrasında demografik değişikliklere uğradığını ifade eden Salihi, bu sürecin terör örgütü DEAŞ sonrası da devam ettiğine dikkat çekti.

Mahmur Kampı'ndan Gelen Yerleştirmeler Kuşku Uyandırıyor

Salihi, “Son günlerde Mahmur Kampı'ndan kimliği belirsiz kişilerin Kerkük'e yerleşmeleri kuşku uyandırıyor,” dedi ve bu kişilerin arkasındaki nedenin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler (BM) onayıyla getirilen bu kişilerin yerleştirilmesinin yasal olmadığını ve Kerkük’teki durumun ciddi bir endişe yarattığını ekledi.

140. Maddenin Geçerliliği Tartışmalara Neden Oluyor

İlgili anayasa maddesi, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin statüsü ile ilgili üç aşamalı bir süreci öngörmektedir. Bu süreç, demografik değişikliklerin normalleştirilmesi, nüfus sayımının yapılması ve nihayetinde bu bölgelerin merkezi yönetim ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile ilişkilendirilmesine dair referandum yapılmasını içermektedir. Ancak, maddenin hukuki geçerliliği üzerine tartışmalar sürmektedir.

ITC olarak Kerkük'ün Türk şehri olduğunu vurgulayan Salihi, hükümet yetkililerini bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Irak genelinde 20 ve 21 Kasım tarihlerinde yapılacak nüfus sayımı ise ülkenin demografik yapısı açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.