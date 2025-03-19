Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te 150 yetim çocuğu bir araya getirerek 'Yetimlerin Ramazan Buluşması' etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 00:33
Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

Kerkük'te Yetimlerle Ramazan Buluşması Heyecanı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde yetim çocuklar ve aileleri için özel bir etkinlik düzenledi. "Yetimlerin Ramazan Buluşması" adı verilen bu şenlikte, yaklaşık 150 aile bir araya geldi.

Etkinlik Detayları

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği'nin lojistik desteğiyle gerçekleştirilen program, Musalla Spor Merkezi'nde yapıldı. Burada çocuklar için ramazana özel oyun gösterileri, müsabakalar, bilgi yarışmaları ve diğer çeşitli etkinliklerle dolu bir gün hazırlandı.

Yetimlere Destek

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Yetimler Birimi Sorumlusu Derya Kaleli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki etkinliğin TDV ile birlikte düzenlenmesinin önemine değindi. Kaleli, "Yılda bir kez de olsa yetimler ve ailelerini bir araya getirmek, onların eğlenceli aktivitelerle zaman geçirmesini sağlamak istiyoruz," dedi.

Onlara Yalnız Olmadıklarını Hissettiriyoruz

Kaleli, bu buluşma sayesinde çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmenin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Mutlu çocuk yüzlerinin etkinliğe keyif kattığını da sözlerine ekledi.

Hayırseverlerin Destekleri

Etkinlikte, çocuklara oyuncaklar, armağanlar, şeker ve balonlar dağıtılarak, hayırseverlerin katkıları da topluma ulaştırıldı. TDV'nin her zaman Irak milletinin yanında olduğunu vurgulayan Kaleli, ramazan etkinlikleri, kurban programları ve bayramla ilgili desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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Kerkük'te Ramazan Coşkusu: Yetimlerle Buluşma

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