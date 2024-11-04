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Kerkük'te Sokak Tiyatrosu Festivali'nde Gazze'ye Destek

Kerkük'teki 8. Uluslararası Sokak Tiyatrosu Festivali, Gazze'deki olaylara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:13
Kerkük'te Sokak Tiyatrosu Festivali'nde Gazze'ye Destek

Kerkük'te Uluslararası Sokak Tiyatrosu Festivali

Irak'ın Kerkük kentinde 8. Uluslararası Sokak Tiyatrosu Festivali, Gazze'deki zorlu duruma dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçılar, sokaklarda sahnelemiş oldukları oyunlarla katılımcılara mesajlar iletti.

Küresel Katılım ve İlgi

Türkiye, Tunus, Cezayir, Fas, İran, Lübnan ve Japonya'dan sanatçıların katıldığı festival, Kerküklüler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, kentin merkezindeki ana caddeleri ve meydanları tiyatro sahnesine dönüştürdü.

Sanatçılardan Önemli Mesajlar

Etkinliğe katılan İlker Kılıçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinliğe bir çocuk oyunuyla katıldık. Oyuncumuz görünmeyen ama kendini göstermeye çalışan bir biçimde var oluyor." diyerek, oyunun dünyada var olmanın önemine dair bir mesaj taşıdığını belirtti. Ayrıca Kılıçer, festivalin organizasyonunun mükemmel olduğunu vurguladı.

Filistin Davasına Dikkat Çekmek

Tunuslu sanatçı Velid el-Hadravi, sahneledikleri oyunda Filistin'deki trajedileri yansıtmaya çalıştıklarını belirtirken, etkinliğin geniş katılımının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Hadravi, "Filistin davası tüm İslam âleminin meselesidir, Gazze'deki vahşeti duyurmak için herkesin kendi sanatı ve yöntemiyle daha fazla ses çıkarması gerekiyor." dedi.

Kültürel ve Sanatsal İlerleme

Iraklı sanatçı Hudayir Abbas, kurumların ve etkinliklerin Irak'ta kültürel ve sanatsal anlamda önemli adımlar attığını ifade ederken, tiyatro ve sanatın Gazze'deki durumun duyurulmasında etkili birer araç olduğunu vurguladı.

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