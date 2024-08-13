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Kerkük'te Türkmen Gösterileri: Seçimlere Tepki

Kerkük'te Türkmenler, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin seçimine karşı protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:55
Kerkük'te Türkmen Gösterileri: Seçimlere Tepki

Kerkük'te Türkmenler Gösteri Düzenledi

Irak'ın Kerkük kentinde, Irak Türkmen Cephesi (ITC) öncülüğünde bir araya gelen Türkmenler, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) tarafından gerçekleştirilen valilik ve il meclisi seçimlerine karşı protesto gösterisi düzenledi. Gösteri, Kerkük kent merkezindeki Valilik binası önünde gerçekleştirildi.

Seçimleri Dışlayan Yönetim

Protestocular, seçimlerin Türkmenleri dışladığını ve bu durumu kabul etmediklerini ifade ettiler. Türkmen protestocular, "Hakkımızı söke söke alacağız" ve "Kerkük Türk'tür Türk kalacak" sloganları atarak hak taleplerini dile getirdiler.

ITC Başkanı Hasan Turan’ın Açıklamaları

ITC Başkanı Hasan Turan, KYB’nin oluşturduğu yerel yönetimin yasal olmadığını vurguladı ve bu durumu mahkemeye taşıdıklarını, iptal için başvuruda bulunduklarını söyledi. Turan, Türkmenlerin olmadığı bir Kerkük'te barış ve istikrar sağlanamayacağını belirtti.

Destekleyen Yerel Yetkililer

Kerküklü Arap yetkilileri de gösterilere destek verirken, Kerkük Vilayet Meclisi’nin en yaşlı üyesi Rakan el-Cuburi, KYB’nin Türkmen ve Arapları dışladığına dikkat çekti ve yapılan bu toplantının yasal olmadığını ifade etti.

Güvenlik Önlemleri

Gösteri alanında Irak güvenlik güçleri yüksek güvenlik önlemleri aldı. Türkmen göstericiler, Irak bayraklarıyla birlikte Türkmeneli ve ITC bayrakları taşıdılar.

Seçim Süreci ve İtirazlar

10 Ağustos'ta, Kerkük Vilayet Meclisi’nin 5 üyesi KYB, 3 Arap ve 1 Hristiyan üyesi, valilik ve meclis başkanlığı için Bağdat'taki bir otelde oylama gerçekleştirmişti. Oylamada KYB'li Rebvar Taha valilik için belirlenirken, karşıt görüşte bulunan Türkmen ve KDP üyeleri toplantıya katılmamıştı. ITC, o toplantının yasal olmadığını savunarak, Yüksek Federal Mahkeme’ye başvuruda bulunmuştu. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ise itirazlara rağmen Taha'yı Kerkük Valisi olarak atamıştı.

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