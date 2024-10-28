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Kerkük'te Türkmen Yazar Nermin Müftü’nün Gazze Katliamı Üzerine Yeni Kitabı

Türkmen yazar Nermin Müftü, Gazze'deki katliamı ele aldığı kitabı için Kerkük'te imza günü düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:45
Kerkük'te Türkmen Yazar Nermin Müftü’nün Gazze Katliamı Üzerine Yeni Kitabı

Kerkük'te Gazze Katliamını Ele Alan Bir Kitap İmza Günü Düzenlendi

Irak'ın Kerkük şehrinde yaşayan Türkmen gazeteci-yazar Nermin Müftü, Gazze Şeridi’nde yaşanan trajik olayları konu alan yeni kitabı için bir imza etkinliği gerçekleştirdi.

Gazze'deki Soykırım ve El-Ehli Hastanesi Katliamı

Müftü, 500 kişinin hayatını kaybettiği el-Ehli Baptist Hastanesi katliamını kapsamlı bir şekilde ele aldığı eserini tanıttı. İmza gününde açıklamalarda bulunan Müftü, son bir yıldır Gazze'de insanlığa karşı işlenen soykırımı kitaba dönüştürdüğünü belirtti.

İlk Eser Olma Özelliği

Nermin Müftü, çalışmasının Irak’ta Gazze’deki soykırıma dair yazılan ilk eser olduğunu ifade etti. “Gazze, şu an Irak'ın son 20 yılda yaşadıklarının bir yansıması. Orada olup bitenleri izlerken, Irak’ın işgali ve terör saldırılarına maruz kaldığı dönemleri anımsıyorum.” dedi.

Ortak Acılar ve Mesajlar

Müftü, “Gazze halkını sadece Irak halkı anlayabilir. Zira Iraklıların yaşadığı acıların benzerini Gazzeliler de deneyimliyor.” diyerek, bu kitabıyla Gazzelilere destek verme amacı taşıdığını vurguladı.

Okuyucular İçin Bir Deneyim

Nermin Müftü, yazma sürecinde kendisini Gazze'de yaşıyormuş gibi hissettiğini ve okuyucularının da kitabı okurken kendilerini bir Gazzeli ya da Filistinli olarak düşüneceklerine inandığını aktardı.

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