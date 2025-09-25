Kerkük'te Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı Açıldı

Yayın Tarihi: 25.09.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 22:53
Kültür ve okuma vurgusu; yaklaşık 60 yayınevi bir arada

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkiye dahil birçok ülkeden yayınevlerinin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kitap ve Teknoloji Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar, Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği ile el-Vasıf Ticaret Şirketi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında gerçekleştiriliyor. Etkinlikte yerli ve yabancı onlarca yayınevi stant açtı.

Kerkük Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Başkanı Muhammet Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarın önemi, Kerkük'te ilk kez böyle bir fuarın yapılması ve insanların kültüre ve okumaya yönelmesidir." dedi.

Irak başta olmak üzere Türkiye, İran ve Körfez ülkeleri ile Mısır'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden yaklaşık 60 yayınevinin fuara katılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Hıdır, fuarda yüzlerce Arapça, Türkçe ve Kürtçe kitabın yer aldığını vurguladı.

Fuar, Kerkük Beyaz Ev Salonu'nda kitapseverlerle buluşuyor ve 2 Ekim'e kadar açık olacak.

