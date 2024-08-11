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Kerkük'te Valilik Oylaması Tansiyonu Yükseltti

Kerkük'te valilik oylamasına katılan bazı meclis üyeleri boykot etti. KYB ve Arap üyeler değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:32
Kerkük'te Valilik Oylaması Tansiyonu Yükseltti

Kerkük'te Valilik Görevi İçin Oylama Gerçekleşti

Irak'ın Kerkük kenti, valilik görevi için Kerkük Meclisi'nde önemli bir oylamaya ev sahipliği yaptı. Oylama, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve bazı Arap üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Oylama Detayları

Kerkük Vilayet Meclisi'nde toplam 16 sandalye bulunuyor. Oylamaya katılan 5 KYB'li, 3 Arap ve 1 Hıristiyan üye, Bağdat'taki Reşid Hotel’de bir araya geldi.

Oylama sırasında KYB'li üye Rebvar Taha, valilik için desteklenirken, Arap üye Muhammed Hafız ise meclis başkanlığı için tercih edildi. Oylamaya katılanların durumu, Kerkük siyasi ortamındaki bölünmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Boykot ve Sonuçlar

Diğer taraftan, Kerkük Meclisi'ndeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP)’li ve 3 Arap üye, oylamayı boykot ederek toplantıya katılmadı. KYB'den gelen açıklamada ise, valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edildi.

Kerkük siyasetindeki bu gelişmeler, bölgedeki etnik ve siyasi dinamikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

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