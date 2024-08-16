Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kerkük'te Yerel Yönetim Sorunları Derinleşiyor

Kerkük'teki yerel yönetim tartışmaları, temsil eksikliği nedeniyle karmaşık bir hal alıyor. Uzmanlar, bu durumun istikrarsızlığa yol açabileceğini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:02
Kerkük'te Yerel Yönetim Sorunları Derinleşiyor

Kerkük'teki Yerel Yönetim Sorunları

Irak'taki siyasi uzmanlar, Kerkük'te yerel yönetim oluşturma sürecinin, tüm tarafların yeterince temsil edilmediği bir ortamda kompleksleşeceği görüşünde.

Uzmanlardan Eleştiriler

Kazım Yaver, Kerkük Valilik seçimlerinin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve bazı Arap partileri tarafından gerçekleştirildiğini, bu durumun derinleşen sorunlara yol açtığını belirtmiştir. "Kerkük’teki sorun şu an daha da derinleşmiş durumda," diyen Yaver, seçimlerin yasal çerçevede yapılmadığını vurgulamaktadır.

Yasal Süreç ve İtirazlar

Yaver, Bağdat'ta yapılan toplantının yasal bir dayanağı olmadığını, Federal Mahkeme'nin bu durumu iptal etmesini beklediğini ifade etti. "Çözüm, Federal Mahkeme'nin bu seçimi iptal etmesidir," olan düşüncesini belirtti.

Türkmenlerin Rolü

Diğer bir uzman Kenan Haylani, Kerkük'teki yerel yönetimin, Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında ortak bir sistemle oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. "Kerkük’te Türkmenlerin dışlanması, kentte kaos ve istikrarsızlığa yol açar," diyerek, bu sorunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Sonuç

Kerkük İl Meclisi toplantısının ardından gelişen olaylar, temsil eksikliğinin kentin durumunu daha karmaşık hale getirdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, acil bir çözüm bulunması gerektiğini vurguluyorlar. Gelecekteki adımların, Kerkük'teki yerel yönetim dengesinin sağlanması açısından kritik olacağı öngörülmektedir.

Iraklı uzmanlar, Kerkük'te tüm bileşenlerin temsil edilmediği bir yerel yönetimin kentin durumunu...

Iraklı uzmanlar, Kerkük'te tüm bileşenlerin temsil edilmediği bir yerel yönetimin kentin durumunu daha karmaşık hale getireceğini belirtiyor. Iraklı siyasi uzman Kazım Yaver, AA muhabirine konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!