Kerkük'teki Seçimlerin Geçerliliği Tartışmalı

Kerkük Valisi ve Meclis Başkanlığı Seçimi Yasal Değil

Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kerkük Valisi ve Vilayet Meclisi Başkanlığı seçimlerini yasal bulmadığını açıkladı. KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, bu seçimlerin Kerkük halkının gerçek iradesini yansıtmadığını belirtti.

Toplantı Şartlarına Dikkat Çekildi

Bağdat'ta gerçekleşen seçim ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin Kerkük'ün gerçek sorunlarına çözüm üretmeyeceği vurgulandı. Muhammed, toplantıya Türkmen temsilcilerin, bazı Arapların ve KDP’nin katılmadığını ifade ederek, alınan kararların geçersiz olduğunu savundu.

Çözüm Önerisi: İyi Niyet ile Ortak Hareket

"Çözüm, tüm tarafların iyi niyetle halka hizmet için Kerkük yönetimine katılmasıdır" diyen KDP Sözcüsü, kanaatlerini başka bir şekilde dile getirdi: "Bu toplantı yasal değildir, sorunludur ve doğru bir yolla yapılmamıştır. Kerkük halkının yaralarının sarılması hamaset ve siyasi oyunlarla olmaz. Herkesin eşit haklarının garanti altına alınması önemlidir."

Valilik İçin Tartışmalı İsimler

Seçim sürecinde, Kerkük Vilayet Meclisi, çeşitli etnik gruplardan temsilcilerle toplanarak yeni vali ve meclis başkanı belirleme oylaması gerçekleştirmişti. Oylama sonucunda, Kürt kökenli Rebvar Taha'nın valiliği, Arap kökenli Muhammed Hafız'ın ise meclis başkanlığına geçmesi önerildi. Ancak KDP, Türkmen ve bazı Arap üyeler, oylamayı boykot etti.

Sonuç ve Beklentiler

Kerkük Vilayet Meclisi, 16 sandalye ile yapılandırılmıştır. KDP, özellikle valilik pozisyonunun Kürt kökenli bir birey tarafından üstlenilmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor. Bu durum Kerkük'teki etnik dengelerin korunması ve sorunların çözümü açısından önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.