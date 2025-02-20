Kerkük'teki Türkmenlerin Görev Dağılımındaki Haksızlığa Tepkisi

Kerkük'te Türkmenlerden Görev Dağılımına Tepki

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak'ın Kerkük kentindeki yerel idarede Türkmenlerin önemli görevlerden dışlanmasına karşı sert bir tepki gösterdi. Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi, yaptığı basın açıklamasında, "Kerkük'te Türkmenlerin görev dağılımında haksızlığa uğradığını" belirtti.

Haksız Atamalar

Vindavi, kentteki siyasi anlaşmalara göre yıllardır Kerkük Polis Müdür Yardımcılığı ve Kerkük Ziraat Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunan Türkmen yetkililerin görevlerinden alındığını ifade etti. Bu görevlere Türkmenlerin yerine başka etnik gruplardan atamalar yapıldığını vurguladı ve bu durumu şiddetle kınadıklarını aktardı.

Equal Rights Call

Kerkük'ün zorlu bir siyasi süreçten geçtiğini dile getiren Vindavi, görev dağılımında kentteki tüm etnik grupların eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çekti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye çağrıda bulunarak, "Kerkük'te Türkmenlere yönelik haksızlık ve önemli görevlerden uzaklaştırma politikalarına dur demesini" istedi.

Hukuki Adımlar ve Ortak İdare Vurgusu

Vindavi, Kerkük'teki yerel yönetimin başarısının ancak tüm tarafların ortak bir idarede yer almasıyla mümkün olacağını belirtti. Ayrıca, "Bu talihsiz gelişmelere sessiz kalmayacağız" diyerek, tüm yasal haklarını kullanacaklarını ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak'ın Kerkük kentindeki yerel idarede önemli görevlerden Türkmenlerin uzaklaştırmasına tepki gösterdi. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi (ortada), konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC), Irak'ın Kerkük kentindeki yerel idarede önemli görevlerden Türkmenlerin uzaklaştırmasına tepki gösterdi. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi (ortada), konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.