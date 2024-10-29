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Kerkük'ten Lübnan'a İnsani Yardım Gönderimi

Kerkük'ten Lübnan'a 50 tır insani yardım gönderildi. Yardımlar gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini içeriyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:32
Kerkük'ten Lübnan'a İnsani Yardım Gönderimi

Kerkük'ten Lübnan'a İnsani Yardım Gönderimi

Irak'ın Kerkük kenti, İsrail saldırıları altında zor durumda kalan Lübnan'a 50 tırdan fazla insani yardım gönderdi. Yardım çalışmalarının organizatörü Şerif Paşa, bu yardımların bir aydır toplandığını açıkladı.

Yardım Paketi İçeriği

Toplanan yardımlar arasında 19 gıda maddesinden oluşan paketler ve çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Paşa, gönderilen yardımların gıda paketlerinin yanı sıra giyim, çocuk maması, hastalık bezi, döşek, battaniye ve nevresim takımlarını da içerdiğini belirtti.

Yardım Çadırları Kuruldu

Kerkük'te yardım çadırları, Bağdat yolu, Tisin semti, Tazehurmatu ve Beşir kasabasında kuruldu. Yardım çalışmalarının Lübnanlıların ihtiyaçları tamamlanana kadar devam edeceği vurgulandı.

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