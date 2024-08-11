Kerkük Vali Seçimi Tartışmaları Devam Ediyor

Kerkük Vali Seçimi Üzerine Gelişmeler

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük'teki vali seçiminin yasaya aykırı olduğunu belirtti.

Oylama ve Boykot Olayları

ITC Lideri, Bağdat'ta düzenlenen toplantıyı reddettiklerini, bu sürecin iptali için mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Öte yandan, Kerkük Vali seçiminde bazı meclis üyeleri oy kullanırken, diğerleri toplantıyı boykot etti.

Toplantının Geçersizliği

Turan, yaptığı açıklamalarda, "Bağdat'ta gerçekleştirilen toplantı ve yapılan seçim geçersizdir," ifadesini kullandı. Vilayet Meclisi Seçim Yasası'nın 13. maddesinin, Kerkük'teki yönetimin seçim sonuçlarına bakılmaksızın adil şekilde dağıtılmasını öngördüğünü vurguladı.

Turan, "Toplantı Türkmenlerin yokluğunda yapıldığı için bu durum, hukuka aykırıdır," dedi ve en yaşlı üyenin bile katılmadığını anlattı. Yasal süreç başlatacaklarını belirtti.

Kerkük Meclisinin Yapısı

Kerkük Vilayet Meclisinde yalnızca ITC'nin yer aldığını kaydeden Turan, Bağdat'taki toplantıya sadece yerel meclis üyelerinin katıldığını ekledi. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyeleri, valilik için Rebvar Taha'nın isimini önermişken, 5 KYB, 3 Arap ve 1 Hristiyan üye toplantıya katıldı. Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi ve diğer Arap üyeler toplantıya katılmayı reddetmişti.

Kerkük Vilayet Meclisi, toplamda 16 sandalyeden oluşmaktadır.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valiliği ve Vilayet Meclisi Başkanlığı için Bağdat'ta yapılan toplantıyı tanımadıklarını, iptali için mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Turan, Kerkük Vali seçimi için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerlerinin ise boykot ettiği toplantıyla ilgili açıklamada bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valiliği ve Vilayet Meclisi Başkanlığı için Bağdat'ta yapılan toplantıyı tanımadıklarını, iptali için mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Turan, Kerkük Vali seçimi için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerlerinin ise boykot ettiği toplantıyla ilgili açıklamada bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valiliği ve Vilayet Meclisi Başkanlığı için Bağdat'ta yapılan toplantıyı tanımadıklarını, iptali için mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Turan, Kerkük Vali seçimi için bazı meclis üyeleri oylama yaparken diğerlerinin ise boykot ettiği toplantıyla ilgili açıklamada bulundu.