Kerkük Valilik Seçimi İptali İçin Mahkeme Kararı Bekleniyor

Kerkük Valilik Seçiminin İptali İçin Mahkeme Süreci Başladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük valilik ve meclis başkanlığıyla ilgili gerçekleştirilen toplantının yasallığına dikkat çekti. Salihi, konuyla alakalı mahkeme kararını bekleyeceklerini açıkladı.

Kerkük Yerel Yönetimi Üzerindeki Tartışmalar

Basın toplantısında, 7 aydan fazla süren yerel seçimlerin ardından Kerkük Valiliği'nin mevcut durumunun kurumsal bir krize dönüştüğünü belirten Salihi, "Kerkük yerel yönetiminin Bağdat'ta varlık göstermesi bizler için sürpriz oldu," şeklinde konuştu.

Kerkük Davası Sürüyor

Salihi, Irak Türkmen Cephesi'nin Kerkük valilik ve meclis başkanlığına dair Federal Mahkemeye yaptığı iptal başvurusunun sonucunu dört gözle beklediğini ifade etti. ITC, Irak'ın en yüksek yargı organı olan Yüksek Federal Mahkemeye iptal başvurusu yapmıştı.

Kerkük Vilayet Meclisi'nin Toplantısı

Kerkük Vilayet Meclisi, 10 Ağustos tarihinde Bağdat’ta düzenlenen bir toplantıda, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve 1 Hristiyan üye ile bir araya geldi. Toplantıda yapılan oylamada, KYB'li Rebvar Taha valilik, Arap üye Mohammed Hafız ise meclis başkanlığı için destek görmüştü. Ancak, Kirkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye, oylamayı boykot ederek toplantıya katılmadı.

Kerkük Vilayet Meclisi toplamda 16 sandalyeden oluşmaktadır.