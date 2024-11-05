Kerkük ve Erbil'deki Terör Olayları: PKK'nın Serbest Bırakılması

Kerkük ve Erbil'de PKK'lıların Serbest Bırakılması

Irak Türkmen Cephesi'nden (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük ve Erbil'de gerçekleştirilen esnaf çarşılarının yakılması olaylarının ardından terör örgütü PKK mensuplarının serbest bırakıldığını bildirdi.

Suçları İtiraf Ettiler

Salihi, AA muhabirine verdiği demeçte, Kerkük’teki Kırdarlar Hanı ve Kayseri Çarşısı’nı ateşe veren PKK üyelerinin mahkeme kayıtlarına geçen suçlarını kabul ettiklerini belirtmesine rağmen serbest bırakıldıklarını kaydetti.

Hükümete Yönelik Eleştiriler

Salihi, Irak hükümetinin terörle mücadelede etkisiz olduğunu vurgulayarak, PKK ile mücadelede gerekli samimiyetin gösterilmediğini ifade etti.

Yangınların Detayları

Kerkük’teki tarihi Kırdarlar Hanı ve çarşısı, 20 Mayıs tarihinde PKK’lılar tarafından çıkarılan yangınla ciddi şekilde zarar gördü. Benzer bir şekilde, Erbil’deki Kayseri Çarşısı’nda ise 5 Mayıs’ta meydana gelen yangında yaklaşık 250 dükkan ve depo yanarak büyük bir maddi hasara yol açtı. Böylece PKK'nın bu eylemleri Irak'ta geniş yankı uyandırdı ve Irak İçişleri Bakanlığı tarafından Kerkük, Erbil ve Duhok'taki yangınların PKK mensupları tarafından çıkarıldığı duyurulmuştur.