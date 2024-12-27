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Kerküklü Müzisyen Erol Hayri: Terör Tehdidini Türkiye'de Aşan Bir Hikaye

Kerküklü müzisyen Erol Hayri, DEAŞ tehdidi sonrası ailesiyle İstanbul'a göç etti, Türkiye'nin sıcak kollarını hissetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:19
Kerküklü Müzisyen Erol Hayri: Terör Tehdidini Türkiye'de Aşan Bir Hikaye

Kerküklü Müzisyen Erol Hayri: Terör Tehdidini Türkiye'de Aşan Bir Hikaye

Irak'ın Kerkük kentindeki terör saldırılarından kaçan Kerküklü müzisyen Erol Hayri, zorlukları 'anavatanı' bildiği Türkiye'de aşarak yeni bir hayata başladı. 2016 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Hayri, Türk misafirperverliğine duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Göç Serüveni ve Müziğin Gücü

Erol Hayri, 1974 yılında Irak'ın Kerkük ilinde doğduğunu ve müzisyenliğin aile geleneği olduğunu belirtiyor. 6 yaşında bağlama çalmaya başlayan Hayri, günümüzde 5 farklı enstrümanı çalabiliyor. Ayrıca, özel stüdyosunda müzisyenlik ve ses mühendisliği yapıyor.

DEAŞ'ın Kerkük'ü işgal etmesi ile hayatının zor bir dönemine giren Hayri, bu durum karşısında 2016 yılında İstanbul'a göç etmeye karar verdi. Hayri, "O gün burada güvende yaşayamayacağımızı anladım ve anavatana, Türkiye'ye göç etmeye karar verdim" diyerek hislerini aktarıyor.

İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç

Geldiğinde neredeyse tanıdığı kimsenin olmadığını paylaşan Hayri, internet üzerinden tanıştığı bir sanatçı dostunun desteği sayesinde İstanbul’a uyum sağladığını ifade ediyor. "Elimizde sadece bavullarımız ve birkaç parça kıyafet vardı. Bu zorlu deneyim, bizim için gerçekten çok güzel bir serüvene dönüştü. İnsanlar bizlere büyük destek sağladı. Türk kurumlarına, halkına ve tüm yetkililere teşekkürü bir borç bilirim" diyor.

Kerkük Türkmenlerinin Türkiye'deki Varlığı

Hayri, Kerküklü ve Türkmen kimliğiyle özveri gösteren Türk insanına sonsuz teşekkürlerini sunarak, İstanbul dışında Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 26 bin Türkmen’in yaşadığını paylaşıyor.

Hayri, "Turkey benim canımdadır, kanımdadır. Türkiye Cumhuriyeti yalnızca bizim için değil, tüm Türk dünyasının kalbidir" diyerek Türkiyeye olan bağlılığını dile getiriyor.

Göç ve Zorluklar

Geçmişte göçmen olarak yaşadığı zorluklara dikkat çeken Hayri, "Kimse memleketini bırakıp başka ülkede yaşamak istemez. Ancak zor koşullar nedeniyle memleketlerini terk edip buraya geldiler" diyerek bu durumu anlamanın önemine vurgu yapıyor.

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