Kerküklü Öğrenciler İle Gazze Draması

Kerküklü Öğrencilerden Gazze İçin Anlamlı Çizimler

Irak'ın Kerkük kentindeki ilköğretim öğrencileri, İsrail’in 10 aydır sürdürdüğü Gazze Şeridindeki insani dramı, sanatlarıyla ifade etti. Bu özel sergi, Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından düzenlendi.

Sanatla Dayanışma

Etkinlikte yer alan ressam Nursel Kuşçuzade, sergide yaz resim kursuna katılan öğrencilerin eserlerine yer verildiğini belirtti. Öğrenciler, gazze'deki durumu resmederek, insanlık dışı saldırıları dile getirdi.

Umudun Renkleri

Kuşçuzade, öğrencilerin çizimleri aracılığıyla Gazze'deki çocuklara mesaj göndermeyi amaçladıklarını vurguladı: "Bu sergi ile Gazzeli çocukların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Bizleri ilgilendiren meseleler silahlardan değil, paletlerden ve rengimizden kaynaklanmalı." dedi.

Minik Eller, Büyük Fikirler

Ressam Fatıma el-Ubeydi, çocukların sanatıyla verdikleri mesajı takdirle karşıladı. Minik parmaklarla büyük çalışmalara imza attıklarını belirten Ubeydi, öğrenci ailelerini ve öğretmenlerini de kutladı.

Öğrencilerin Duyguları

Sergide yer alan öğrenci Cihan Edhem, Gazze’de enkaz altında kalan bir adamın, dışarıda bulunan eliyle Filistin bayrağını dalgalandırdığı anı tuvale aktardığını ifade etti. Başka bir öğrenci olan Mine Kazım ise Gazzeli çocukların zorlu yaşantılarını resmetmeye çalıştığını belirtti.