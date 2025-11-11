Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

Edirne Keşan'da evinde ölü bulunan iş adamı Uğur Selvi'nin cenazesi otopsi sonrası Keşan'da kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:13
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan iş adamı Uğur Selvi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Keşan'da defnedildi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak'taki müstakil evinde bulunan Uğur Selvi (44)'den haber alamayan arkadaşları, evin bodrum katındaki pencereden içeri girdi. Arkadaşları, Selvi'yi yatak odasında hareketsiz halde buldu ve durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selvi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, nöbetçi savcı ve polis incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin tespiti için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi ve Cenaze Töreni

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edildi ve Keşan'e getirildi. Uğur Selvi'nin cenazesi, Çamlıkent Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı.

