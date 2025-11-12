Keşan'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Keşan'da Uzunköprü-Keşan yolunda takla atan 34 EJT 440 plakalı otomobildeki Y.K. (9) ve F.K. (39) yaralandı; ekipler Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:42
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak ters dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Uzunköprü istikametinden Keşan yönüne giden H.K. idaresindeki 34 EJT 440 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Araç takla atarak ters döndü.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.K. (9) ve F.K. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

