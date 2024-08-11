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Kesimhanelerde Kamera Sistemi Zorunluluğu Getiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kesimhanelere kamera sistemi kurmayı zorunlu hale getiren yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 10:48
Kesimhanelerde Kamera Sistemi Zorunluluğu Getiriliyor

Kesimhanelerde Kamera Zorunluluğu Uygulaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde daha önce karşılaşılan olumsuz görüntülere karşı yeni bir yönetmelik taslağı sunarak, kesimhanelere kamera sistemi kurulmasını zorunlu hale getireceklerini duyurdu.

Yeni Yönetmelik Taslağı İçin Açıklama

Bakan Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü önderliğinde hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmelik Taslağı ile ilgili kamuoyuna bilgilendirme yaptı. Taslak, halkın görüşlerine açık olacak ve bu görüşler değerlendirilecektir.

Amacımız Güvenli Gıda

İbrahim Yumaklı, 2011 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığını belirtti. Yumaklı, ziraatlar ve gıda ürünlerinin üretim ve nakliye süreçlerinde birçok yeni uygulamanın devreye alındığını ifade etti:

"Buradaki amacımız tüketicimizin güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak. Kesimhanelerde karşılaşılan kabul edilemez manzaralar bizleri derinden üzüyor. Sadece cezai işlemlerle yetinmek istemiyoruz; bu durumu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz," dedi.

Gelecek Adımlar

Bakan Yumaklı, kesimhanelerde dijital takip sisteminin kurulması için gerekli altyapının oluşturulacağına da değindi. "Gıda güvenilirliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

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