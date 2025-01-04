Kesimhanelere Kamera Zorunluluğu Geliyor

Kesimhaneler İçin Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güncellenmiş yönetmelikle kesimhanelerde görüntüleme sistemlerinin zorunlu hale geleceğini açıkladı. Bu yeni düzenleme, kesimhanelerde hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla uygulamaya geçirilecektir.

Hijyen ve Kontrol Standartları

Bakan Yumaklı, kesimhanelerin genel ve özel hijyen standartlarının Bakanlık tarafından belirlendiğine dikkat çekerek, kesimhanelerin onay belgesi almadıkça faaliyetlerine izin verilmediğini vurguladı. Resmi kontroller sonucunda asgari hijyen koşullarını sağlayan kesimhanelere onay belgeleri verileceğini belirtti.

Veteriner Hekimlerin Görevlendirilmesi

Kesimhanelerde kesim öncesi ve sonrası muayeneleri gerçekleştirmek üzere resmi veteriner hekimler görevlendirilmektedir. Bu durum, hayvan sağlığı ve refahının yanı sıra hijyen kurallarına uygunluğun sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yönetmelik Hakkında Detaylar

Güncellenen “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” kapsamında, görüntülü sistemlerin kurulmasının bu yıl içinde zorunlu hale geleceğini açıklayan Yumaklı, sistemlerin yüksek çözünürlükte ve en az bir ay kayıt yapabilecek kapasitede olacağını belirtti. Bu uygulama ile kesimhanelerdeki tüm işlemler sürekli ve düzenli bir şekilde izlenebilecektir.

Yeni Uygulamaların Getirdikleri

Bu düzenleme ile birlikte Bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılması engellenecek. Ayrıca, kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvanların kesimi yasaklanacak. Kesim sırasında hayvan refahı ön planda tutulacak ve hijyen kurallarına uygun bir işleyiş sağlanacaktır.

Gıda Güvenliği ve Hayvan Refahı Üzerine Çalışmalar

Bakan Yumaklı, gıda güvenliği ve hayvan refahı gibi önemli alanlarda çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi. Yeni yönetmelik ile birlikte, kesimhanelerdeki faaliyetlerin daha güvenli ve izlenebilir hale geleceği öngörülmektedir.