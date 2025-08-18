DOLAR
Keskin Belediye Başkanı Cönger Konya'daki Trafik Kazasında Yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen kazada Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve iki kişi eşeğe çarpma sonucu yaralandı; yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 01:59
Kaza Gemecik Mahallesi kavşağında gerçekleşti

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, içinde Ekmel Cönger'in de bulunduğu 71 KE 271 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Gemecik Mahallesi kavşağında yola çıkan eşeğe çarpması sonucu kaza yaptı.

Kazada, Ekmel Cönger ile Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

