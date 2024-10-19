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Keşmir Kara Günü Etkinliği Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde Gerçekleştirildi

SDE'de düzenlenen etkinlikte Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümüne dair vurgular yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 21:29
Keşmir Kara Günü Etkinliği Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde Gerçekleştirildi

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde Keşmir Kara Günü Etkinliği

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE), yaklaşan "Keşmir Kara Günü" nedeniyle önemli bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan, Emekli Büyükelçi Numan Hazar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cüneyd'in Açıklamaları

Büyükelçi Cüneyd, konuşmasında, bölgesel ve küresel barışın sağlanabilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının çözümüne dikkat çekti. Cüneyd, Filistin ve Keşmir’in "modern dünyada devam eden yabancı işgali" simgeleri olduğunu belirtti. Bu durumun, halkın kendi kaderini tayin hakkını gasp etmenin yanında, masum sivillere karşı bir terör yönetimi doğurduğuna vurgu yaptı.

İnsan Hakları Durumu ve Barış Çağrısı

Hindistan'ın yönetimindeki Cammu-Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili kaygılarını dile getiren Cüneyd, BM Güvenlik Konseyi'nin Keşmir'de denetlenen bir plebisit yapılmasını öneren kararlarına rağmen, bu bölgenin hala çözülmemiş bir çatışma olarak kalmasının "ironik" olduğunu ifade etti. Cüneyd, Keşmir halkına olan desteklerinin süreceğini ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu minneti dile getirdi.

SDE Başkan Yardımcısı Tan'ın Duruşu

SDE Başkan Yardımcısı Alper Tan ise Türkiye'nin Keşmir halkının arzularına uygun barışçıl çözümü artık her zamankinden daha fazla destekleyeceğini belirtti. Uluslararası sistemin, genel olarak çatışma çözme yeteneğine sahip olduğunu ancak, "Keşmir ve Filistin söz konusu olduğunda irade ve niyet eksikliği" yaşandığını vurguladı. Tan, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun Hindistan'daki insan hakları ihlallerine karşı durması gerektiğini dile getirdi.

Emekli Büyükelçi Hazar'ın Rahatsızlığı

Soru-cevap oturumunda, Emekli Büyükelçi Numan Hazar uluslararası toplumun Keşmir ve Filistin konularındaki ilgisizliğinin kendisini rahatsız ettiğini ifade etti. Hazar, Keşmirlilerin, diğer uluslarda olduğu gibi kendi kaderini tayin hakkına sahip olduklarını vurguladı.

Katılımcılar, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları ve Keşmir halkının özlemleri doğrultusunda Keşmir anlaşmazlığının barışçıl çözümüne verdikleri desteği yineledi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik...

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik yapıldı.

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik...

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik yapıldı.

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik...

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik yapıldı.

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik...

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE) yaklaşan "Keşmir Kara Günü"ne ilişkin etkinlik yapıldı.

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