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Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılı için anma etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:25
Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti

Pakistan'ın Keşmir Sömürü Günü Anma Etkinliği

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılmasının 5. yılı münasebetiyle bir anma etkinliği düzenledi.

Etkinlik Detayları ve Katılımcılar

Bu önemli etkinlik, Büyükelçi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, AK Parti milletvekilleri Burhan Kayatürk ve diğer davetliler katıldı. Etkinlik, bir dua ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Yusuf Cüneyd'in Açıklamaları

Büyükelçi Cüneyd, katılımcılara teşekkür ederek, 5 Ağustos 2019'da Hindistan’ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdığını hatırlattı. Cüneyd, bu etkinliğin bölge halkıyla dayanışmayı göstermek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, "Bugün burada gördüğümüz muazzam empati hem yürek parçalayıcı hem de iç ısıtıcıdır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Meşruiyet Vurgusu

Cüneyd, Cammu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler’in gündeminde yer alan en eski anlaşmazlıklardan biri olduğunu vurgulayarak, bölge halkının temel hak ve özgürlüklerinden mahrum kaldığını ifade etti. Meseleye uluslararası meşruiyet perspektifinden yaklaşılması gerektiğini kaydetti.

Milletvekillerinin Değerlendirmeleri

Milletvekili Ali Şahin, etkinlikten memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Güney Asya'da barış ve istikrarın dünya için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Şahin, Türkiye'nin Pakistan’ın barış çabalarını destekleme kararlılığını yineleyerek hakkaniyetli bir çözüm için diyalog çağrısında bulundu.

Diğer bir milletvekili Burhan Kayatürk de Türkiye’nin Keşmir ve Filistin gibi hassas meselelerdeki desteğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu uluslararası platformlarda sürekli gündeme getirdiğini belirtti.

Tarihi Arka Plan

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekildiğinde Keşmir halkı bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan Hindistan veya Pakistan ile birleşme konusunda karar vermek zorunda kalmıştı. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan ile birleşmek istemesine rağmen dönemin prensi Hindistan ile birleşme kararı almıştı. Bu durum, bölgeyi savaşlarla yüz yüze getirmiştir.

BM Güvenlik Konseyi, 1948’den bu yana Keşmir’in geleceğiyle ilgili halk oylaması yapılmasını istemiştir. Ancak Hindistan, bu oylamaya karşı bir tutum sergilemiştir. 5 Ağustos 2019'da ise Hindistan, Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi merkezi hükümete bağlı idare altında iki 'birlik toprağına' bölmüştü.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün...

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması kararının 5. yılı dolayısıyla "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenledi.

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