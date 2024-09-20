Ketaib Hizbullah Komutanı Şam'da Hayatını Kaybetti

Ketaib Hizbullah'ın Komutanı Ebu Haydar el-Hafaci Hayatını Kaybetti

Irak merkezli Şii milis grubu Ketaib Hizbullah, komutanlarından Ebu Haydar el-Hafaci'nin Şam'da İsrail'e ait bir saldırıda öldüğünü açıkladı.

Olayın Detayları

Ketaib Hizbullah tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, Ebu Haydar el-Hafaci'nin Şam'da güvenlik müsteşarı olarak görev yaptığı ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Cenaze Töreni

Hafaci için Bağdat'ta bir cenaze merasimi düzenlenmesi planlanıyor. Bu olay, bölgede devam eden gerginliklerin ve askeri çatışmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.