Kevser Yılmaz Jarada: 24 Yıl Gazze’de Yaşadı — 'Gazzeliler Pes Etmez'

ŞULE ÖZKAN - 1999 yılında evlendikten sonra Gazze’ye taşınarak 24 yıl burada yaşayan Kevser Yılmaz Jarada, Gazze halkının abluka ve savaş koşullarındaki direnişini, günlük yaşam zorluklarını ve yeniden ayağa kalkma kararlılığını AA muhabirine anlattı.

24 yılın tanıklığı: Gazzelilerle bir hayat

Jarada, Gazze’de geçirdiği 24 yılı anlatırken kendisini «oranın insanı» saydığını, Gazzelilerle onlarla birlikte savaşları, ambargoları ve sıkıntıları yaşadığını belirtti. 2005’e kadar Gazze içindeki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin çiftliklerde, devasa arazilerde ve lüks bir hayat sürdüğünü aktardı.

Jarada, bölge halkının buna sessiz kalmadığını vurgulayarak, «Gazzeliler direniş gösterdi, kendi topraklarında işgalcilerin rahatça yaşamasına izin vermedi. Halk kendi iradesiyle topraklarını işgalcilerden temizledi. O dönemden sonra Gazze’de bir tek Yahudi bile kalmadı.» dedi.

Hayat, eğitim ve birliktelik

Jarada, Gazze’de eğitimin öncelikli olduğuna dikkat çekti: «Gazze’de hayat durur, eğitim durmaz. Savaş olur, eğitim durmaz.» Çocukların okul sonrası vakitlerini genellikle camilerde geçirdiğini, camilerin sosyal merkez gibi işlediğini ifade etti.

Sınır kapılarından geçişlerin güç olduğuna değinen Jarada, öğrencilerin ve hastaların çıkış yapabilmesi için aylar öncesinden isim yazdırıp onay listesinin açıklanmasını beklediğini söyledi.

Elektrik, su ve günlük mücadele

Elektrik kesintilerinin yaşamı doğrudan şekillendirdiğini aktaran Jarada, çoğu zaman 4-8 saat aralığında elektrik verildiğini, bazen elektriğin hiç gelmediğini belirtti. İşlerin elektriğin geldiği saatlere göre planlandığını, gece elektrik varsa çamaşır, ütü ve yemek hazırlığının o saatlerde yapıldığını anlattı.

Suya erişimin kısıtlı olduğunu, iki-üç günde bir gelen suyu depolara biriktirip idare ettiklerini söyledi. Bu yokluk içinde çocukların üniversitelerini bitirdiklerini ve Gazze halkının sıkıntılar karşısında şükretmeyi bildiğini vurguladı.

Savaşın ağır bilançosu

2023 yazında sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’ye geldiğini ve bu sırada Gazze’de savaşın başladığını aktaran Jarada, yıllardır biriken gerilimin 7 Ekim ile tırmandığını söyledi. Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin Gazze halkını harekete geçirdiğini belirtti: «Gazze halkı Mescid-i Aksa’nın korunması için kendini feda etti. Gazzeliler neden savaş başladı diye düşünmedi aksine kendi güçlerini gördüler.»

8 Ekim’den sonrasına ilişkin Jarada, çok ağır bombardımanların olduğunu, uzun süren ambargo nedeniyle bazı bölgelere hiç yardım giremediğini anlattı. İnsanların kimi zaman kuyu ve deniz suyuyla ya da buldukları otlarla idare ettiğini, çocuklarının iki hafta boyunca yalnızca su içerek yaşadıklarını aktardığını söyledi. Hatta bir dönem tavuk yemlerini öğütüp ekmek yapıp yedikleri tespit edildi.

Jarada, Gazze’de sağlık sisteminin savaş sürecinde büyük ölçüde işlevsiz hale geldiğini, hastanelerin hedef alınması nedeniyle yaralıların tedaviye erişemediğini ve binlerce kişinin evlerini kaybederek çadırlarda ya da yıkıntılar arasında yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Yeniden inşa, dayanışma ve umut

Jarada, Gazze toplumunun her bombardımandan sonra hızla toparlandığını söyledi: «Ateşkes olur olmaz camiler onarılır, cemaat toplanır. Birlik ve beraberliğin adresi orasıdır. Her bombardıman sonrası evler onarılır, sokaklar temizlenir ve hayat kaldığı yerden devam eder. Gazzeliler, kendini her defasında yeniden ayağa kaldıran bir toplum.»

Toplumun misafirperverliğine ve cömertliğine de vurgu yapan Jarada, Gazze’deki 24 yılın kendisine «varlıkta şükür, darlıkta sabır ve dayanışma» öğrettiğini belirtti. Son olarak, Gazze halkının direnişi ve yüceliğinin tüm dünya tarafından görüldüğünü ifade ederek, «Allah bizlere hep birlikte özgür Kudüs’te Mescid-i Aksa’da namaz kılmayı da nasip etsin.» dedi.

Jarada’nın sözleri, Gazze’deki günlük yaşamın zorlukları ve halkın sarsılmaz dayanışma ruhuna ışık tutuyor.

