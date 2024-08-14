Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

KFOR'dan Mitroviça'daki Köprü Üzerine Diyalog Çağrısı

KFOR, Mitroviça'daki köprü ile ilgili kararların siyasi diyalogla alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:18
KFOR'dan Mitroviça'daki Köprü Üzerine Diyalog Çağrısı

KFOR, Diyalog Çağrısı Yapıyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü, KFOR, Mitroviça'da bulunan İbre Nehri üzerindeki köprünün kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. KFOR, köprü ile ilgili tüm kararların siyasi diyalog yoluyla ve koordineli şekilde alınmasının önemine dikkat çekti.

Kosova Başbakanı ile Görüşme

Kosova Başbakanı Albin Kurti, köprünün araç trafiğine açılması konusunu görüşmek üzere KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan yazılı açıklamada, köprünün araç trafiğine açılmasının elzem olduğu aktarıldı.

Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik Vurgusu

Açıklamada Kurti, "Hareket özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü, barış ve güvenliğin sağlanması için hayati öneme sahiptir," diyerek önemli noktalar ortaya koydu. KFOR'un, Kosova genelinde güvenliğin sağlanması için kararlılık gösterdiği ifade edildi.

Gerilim Yaratacak Durumlara Dikkat

KFOR, tüm tarafların gerilim yaratabilecek açıklama ve eylemlerden kaçınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Mitroviça'daki İbre Nehri üzerindeki ana köprüde kalıcı bir varlık bulunduruyoruz. Tüm kararlar siyasi diyalogla alınmalı."

Mitroviça: Bölünmüş Şehir

Kosova'da savaşın sona ermesinin üzerinden 25 yıl sonra, Arnavut ve Sırpların yaşadığı Mitroviça hala "bölünmüş şehir" statüsünü koruyor. 1999 yılından beri araç trafiğine kapalı olan köprü, sadece yayalar tarafından kullanılabiliyor.

Bölgedeki diğer köprülerden araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor. Ancak, Kosovalı yetkililer, bu simgesel köprünün araç trafik kullanımına açılması için çabalarını sürdürüyorlar. Daha önceki girişimler ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Batılı ülkelerin büyükelçilikleri ile köprüye yönelik tepkiler de gelmeye devam ediyor. Hem KFOR hem de Sırbistan yetkilileri, köprünün açılmasına karşı çıkıyor. Bu durumu müteakip Kosovalı Sırplar, köprünün araç trafiğine açılmasına karşı çeşitli eylemler düzenlemekte.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor