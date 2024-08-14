KFOR'dan Mitroviça'daki Köprü Üzerine Diyalog Çağrısı

KFOR, Diyalog Çağrısı Yapıyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü, KFOR, Mitroviça'da bulunan İbre Nehri üzerindeki köprünün kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. KFOR, köprü ile ilgili tüm kararların siyasi diyalog yoluyla ve koordineli şekilde alınmasının önemine dikkat çekti.

Kosova Başbakanı ile Görüşme

Kosova Başbakanı Albin Kurti, köprünün araç trafiğine açılması konusunu görüşmek üzere KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan yazılı açıklamada, köprünün araç trafiğine açılmasının elzem olduğu aktarıldı.

Hukukun Üstünlüğü ve Güvenlik Vurgusu

Açıklamada Kurti, "Hareket özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü, barış ve güvenliğin sağlanması için hayati öneme sahiptir," diyerek önemli noktalar ortaya koydu. KFOR'un, Kosova genelinde güvenliğin sağlanması için kararlılık gösterdiği ifade edildi.

Gerilim Yaratacak Durumlara Dikkat

KFOR, tüm tarafların gerilim yaratabilecek açıklama ve eylemlerden kaçınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Mitroviça'daki İbre Nehri üzerindeki ana köprüde kalıcı bir varlık bulunduruyoruz. Tüm kararlar siyasi diyalogla alınmalı."

Mitroviça: Bölünmüş Şehir

Kosova'da savaşın sona ermesinin üzerinden 25 yıl sonra, Arnavut ve Sırpların yaşadığı Mitroviça hala "bölünmüş şehir" statüsünü koruyor. 1999 yılından beri araç trafiğine kapalı olan köprü, sadece yayalar tarafından kullanılabiliyor.

Bölgedeki diğer köprülerden araç ve yayalar sorunsuz geçiş yapabiliyor. Ancak, Kosovalı yetkililer, bu simgesel köprünün araç trafik kullanımına açılması için çabalarını sürdürüyorlar. Daha önceki girişimler ise başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Batılı ülkelerin büyükelçilikleri ile köprüye yönelik tepkiler de gelmeye devam ediyor. Hem KFOR hem de Sırbistan yetkilileri, köprünün açılmasına karşı çıkıyor. Bu durumu müteakip Kosovalı Sırplar, köprünün araç trafiğine açılmasına karşı çeşitli eylemler düzenlemekte.