KGAÖ Liderleri Kazakistan'da Güvenlik Zirvesi Düzenledi

KGAÖ Liderleri Kazakistan'da Toplandı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi. Zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ev sahipliği yaptı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı. Örgütün bir diğer üyesi olan Ermenistan ise zirvede yer almadı.

Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik

Tokayev, zirvenin genişletilmiş oturumunda yaptığı konuşmada, KGAÖ dönem başkanlığını üstlendiği son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen yaklaşık 60 faaliyete değindi. Bu faaliyetlerin amacı, katılımcı ülkeler arasındaki etkileşimi güçlendirerek kriz durumlarına daha hızlı yanıt verme mekanizmalarını geliştirmekti.

Tokayev, modern tehditler arasında yer alan terörizm, siber saldırılar, uluslararası suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin önemine vurgu yaptı. KGAÖ'nun yalnızca askeri bir yapı olmadığını, ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kaynak birleştiren bir mekanizma olduğunu belirtti.

KGAÖ Ortak Bildirisi ve Hedef Programı

Toplantı sonrası, KGAÖ Ortak Bildirisi kabul edildi. Ayrıca, liderler, Tacikistan ve Afganistan sınırının güçlendirilmesine yönelik KGAÖ Devletlerarası Hedef Programı'nı imzaladı. Bu toplantı ayrıca, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya’sı'nı mağlup edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla da önemli bir anlam taşıyordu.

Tokayev, KGAÖ dönem başkanlığının 1 Ocak 2025 itibarıyla Kırgızistan’a geçeceğini de sözlerine ekledi. Zirvelerdeki iş birliği ve dayanışmanın gelecekte daha da güçlenmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.