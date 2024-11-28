DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,55 0,01%
ALTIN
2.941,16 -0,13%
BITCOIN
3.305.904,28 0,84%

KGAÖ Liderleri Kazakistan'da Güvenlik Zirvesi Düzenledi

KGAÖ liderleri, Kazakistan'da toplanarak Tacikistan-Afganistan sınırını güçlendirmek için Devletlerarası Hedef Programı'nı imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:58
KGAÖ Liderleri Kazakistan'da Güvenlik Zirvesi Düzenledi

KGAÖ Liderleri Kazakistan'da Toplandı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda bir araya geldi. Zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ev sahipliği yaptı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman katıldı. Örgütün bir diğer üyesi olan Ermenistan ise zirvede yer almadı.

Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik

Tokayev, zirvenin genişletilmiş oturumunda yaptığı konuşmada, KGAÖ dönem başkanlığını üstlendiği son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen yaklaşık 60 faaliyete değindi. Bu faaliyetlerin amacı, katılımcı ülkeler arasındaki etkileşimi güçlendirerek kriz durumlarına daha hızlı yanıt verme mekanizmalarını geliştirmekti.

Tokayev, modern tehditler arasında yer alan terörizm, siber saldırılar, uluslararası suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin önemine vurgu yaptı. KGAÖ'nun yalnızca askeri bir yapı olmadığını, ülkelerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kaynak birleştiren bir mekanizma olduğunu belirtti.

KGAÖ Ortak Bildirisi ve Hedef Programı

Toplantı sonrası, KGAÖ Ortak Bildirisi kabul edildi. Ayrıca, liderler, Tacikistan ve Afganistan sınırının güçlendirilmesine yönelik KGAÖ Devletlerarası Hedef Programı'nı imzaladı. Bu toplantı ayrıca, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya’sı'nı mağlup edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla da önemli bir anlam taşıyordu.

Tokayev, KGAÖ dönem başkanlığının 1 Ocak 2025 itibarıyla Kırgızistan’a geçeceğini de sözlerine ekledi. Zirvelerdeki iş birliği ve dayanışmanın gelecekte daha da güçlenmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı
2
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Adana'daki cinayet davasında sanıkların cezası yeniden indirimle sonuçlandı
4
DSÖ: Gazze'den 17 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleşti
5
Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
6
İmamoğlu: AYM'nin 2007 Kararı Bugünün Konusu Değil
7
Bosna Hersek'te 'Silahlı Kuvvetler Günü' Coşkuyla Kutlandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı