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KGM'den Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri Hakkında Yeni Düzenleme

KGM, köprü ve otoyol geçiş ücretlerini güncellledi. Yeni fiyatlar 16 Ağustos 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 00:34
KGM'den Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri Hakkında Yeni Düzenleme

KGM'nin Yeni Geçiş Ücretleri Duyurusu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yeniden düzenlediğini açıkladı. KGM’nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamındaki özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir." denildi.

Geçiş Ücretleri Hakkında Detaylar

KGM'nin resmi internet sitesinden alınan verilere göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücretleri araçların aks aralığına göre 33 ile 244 lira arasında değişecektir. Motosikletler için belirlenen geçiş ücreti ise 14 lira olarak belirlendi.

Diğer Köprülerin Ücret Güncellemeleri

Osmangazi Köprüsü için yeni geçiş ücretleri, araç sınıfına göre 390 ile 1765 lira arasında değişen fiyatlar olarak belirlenmiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri ise 50 ile 545 lira arasında olacak şekilde artırılmıştır. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de 585 ile 2780 lira arasında çıkartılmıştır.

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