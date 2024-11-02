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KGM'den Uzun Yol Temizliği Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü, topladığı çöp ve atıkları bertaraf etmek için çalışma başlattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:51
KGM'den Uzun Yol Temizliği Açıklaması

KGM'den Çevre Temizliği Açıklaması

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12. Şube Şefliği sorumluluğundaki yollarda biriken kaba çöp ve atıkların temizlendiğini açıkladı.

Atıkların Toplanması ve Planlanan İşlemler

Yapılan açıklamaya göre, KGM'nin 12. Şube Şefliği'nin sorumluluğundaki alanlardan toplanan kaba çöp ve atıkların, ilgili katı atık bertaraf tesisine gönderilmesi planlandı.

Temizlik Çalışmaları ve İşbirliği

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Müdürlüğü’ne iletilen yazıda, 12. Şube Şefliği’ne ait sorumluluk alanına ilişkin harita da yer aldı.

“Temizlik düzenli olarak yapılıyor”

Yazıda, "İlgili devlet yollarının tamamı düzenli olarak temizlenmektedir; temizlik sonrasında çıkan kaba çöp ve toplanan atıkların 12. Şube Şefliği sahasında bulunduğu belirtilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, bahse konu atıkların, 12. Şube Şefliği’ne ait resmi kamyonlarla taşınacağı ve Kemerburgaz Işıklar Köyü Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Seymen Katı Atık Düzenli Depolama Alanı’na kabul edileceği vurgulandı.

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