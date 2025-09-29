Khagrachhari'de Protesto Çatışması: 3 Ölü, Onlarca Yaralı

Bangladeş'te cinsel istismar iddiaları sonrası gerilim çıktı

Bangladeş'in Khagrachhari bölgesinde, bir kız öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddialarını protesto etmek için düzenlenen gösteride çıkan çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı, yetkililer bildirdi.

Dhaka Tribune'in haberine göre, yerli kabile halkından bir kız öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddiaları ülke genelinde şiddet olaylarının başlamasına yol açtı. Yetkililer, protestonun yerli kabile halkı ile güvenlik güçleri arasında gerginliğe neden olduğunu aktardı.

Gerginliğin kısa sürede çatışmaya dönüşmesi sonucu yaşanan olaylarda protestocular ile Bengalliler arasında da karşılıklı saldırılar oldu ve bölgede çok sayıda ev ile dükkanın ateşe verildiği bildirildi.

Olayların ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı; toplanma ve yürüyüşler yasaklandı.

Yetkililer ayrıca, Khagrachhari'de yerli kabile halkından 8. sınıf öğrencisi bir kızın 23 Eylül'de özel ders dönüşü cinsel istismara uğradığının bildirildiğini ve olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle bir Bengalli kişinin gözaltına alındığını belirtti.