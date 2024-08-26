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Khalid Albaih'den Gazze'ye Dikkat Çeken Sanat Sergisi: Tanık

Ödüllü karikatürist Khalid Albaih, 'Tanık' sergisiyle Gazze'deki acıları sanat aracılığıyla gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:53
Khalid Albaih'den Gazze'ye Dikkat Çeken Sanat Sergisi: Tanık

Gazze'nin Acılarını Sanatla Anlatıyor

Ödüllü Sudanlı karikatürist Khalid Albaih, açtığı 'Shahid (Tanık)' adlı sergisiyle Gazze’de yaşanan acılara dikkat çekiyor.

Dünyanın Gözünden Kaçan Gerçekler

Albaih, "Eğer dünya, Gazze'de neler olup bittiğini göremezse, devam eden diğer zulümleri de asla göremeyecek." diyerek, sergisinin önemini vurguladı.

Tanık Olmanın Anlamı

Khalid Albaih, sergisinin adını seçerken şunları ifade etti: "Tanık olmak aslen, şimdiye kadar ölen insanlara şahitlik etmek demek. Zulümlere tanıklık etmemiz ve bunlara dur dememiz gerekiyor."

Sergi İçin Özel Hazırlıklar

Albaih, sergisine katılanların Gazze’de yaşananların görüntülerinin içine yerleştirilmesini sağlamak için yalnızca dört viral görüntüyü seçti. Bu, katılımcıları o acı gerçeklik içinde hissettirmeyi amaçlıyor.

İsimlerin Önemini Vurguladı

Hayatını kaybeden insanların isimlerinin yer aldığı 200 metrelik bir rulo hazırladığını belirten Albaih, katılımcılardan bu isimleri okumalarını istedi. "Görüntüleri görmekle kalmıyoruz, o isimleri okuduğumuzda gerçek tanık oluyoruz," dedi.

İnternetin Rolü

Albaih, internetin yalnızca görüntü tüketilen bir mecra olmadığını, aynı zamanda toplumsal değişim sağlama aracı olduğunu ifade etti. "İnternet vasıtasıyla gelen görüntüleri, onlara karşı bir silah olarak kullanmalıyız." diyerek, sanatçılara önemli bir mesaj verdi.

Son Sözleri ve Umut

Albaih, sanatı sosyal değişim için kullanmanın önemine dikkat çekti ve "Sudan’ı, Gazze’yi ve Filistin’i kurtarmak için çaba gösterin," diyerek sözlerini tamamladı.

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