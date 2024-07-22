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Kıbrıs Barış Harekatı'na Özel Marş Yayımlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için yeni marş hazırlandı. Bando Binbaşı Hakan Özgen'in eserine korolar hayat verdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:32
Kıbrıs Barış Harekatı'na Özel Marş Yayımlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılına Özel Marş

Bu yıl, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı tarafından anlam dolu bir marş hazırlandı.

Marşın Detayları

Halka sunulan bu eser, Bando Binbaşı Hakan Özgen tarafından bestelenmiş olup, bu anlamlı marş Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirilmiştir.

Paylaşım ve Tepkiler

Milli Savunma Bakanlığı, bu özel marşı sosyal medya hesaplarından paylaşarak geniş bir kitleyle buluşturdu. Bu müzikal eser, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılındaki katılımcılara ve destekçilere duygusal bir bağ kurma görevini üstleniyor.

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