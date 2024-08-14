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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: MSB'den Önemli Açıklama

MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde önemli bir paylaşımda bulundu. Kahraman Türk askerini rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:11
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı: MSB'den Önemli Açıklama

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Önemi

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Harekatın Başlangıcı

Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 20 Temmuz 1974'te başlayan Mutlu Barış Harekatı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'taki zulme son vermek adına harekete geçtiği vurgulandı. Türk askerinin, Rum terör örgütü EOKA’ya karşı verdiği kahramanlık mücadelesi hatırlatıldı.

Tekrar Harekete Geçiş

Paylaşımda, "25 Temmuz ve 13 Ağustos tarihlerindeki Cenevre Konferansı'nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumları üzerine 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, 14 Ağustos 1974'te 4 numaralı Zafer Harekat Planı'nı devreye alarak ikinci barış harekâtına başladı." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerimiz ve Gazilerimiz Unutulmadı

Harekatın yarım asır sonrası, vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşları, şehitler ve ebediyete intikal eden gazilere dualarla anıldı. Hayatta olan gazilere ise sağlık ve mutluluk dilekleri iletildi.

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