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Kıbrıs Barış Harekatı Şehitleri Anıldı

KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:34
Kıbrıs Barış Harekatı Şehitleri Anıldı

Kıbrıs Barış Harekatı Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 14 Ağustos 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta hayatını kaybeden 15 Mehmetçik için anma töreni gerçekleştirildi.

Anma Törenine Katılım Yüksekti

Haspolat Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve birçok vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Zorlu Töre'den Önemli Açıklamalar

Törende konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1974'teki Rum saldırılarının Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasını gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenlerinin altını çizerek, "1571'den bu yana Kıbrıs'ta can ve kan vererek topraklarını koruyan Kıbrıslı Türkler, asla geri adım atmayacaktır," dedi.

Hakların Korunması Vurgusu

Töre, Kıbrıs Türkleri'nin mavi ve gök vatanındaki haklarını daima koruyacaklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından, Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için dualar edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi. Haspolat Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi. Haspolat Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında Haspolat'ta şehit düşen 15 Mehmetçik için anma töreni düzenlendi. Haspolat Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başkan Yardımcısı Çetin Serez ve vatandaşlar katıldı.

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