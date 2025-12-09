Kıbrıs Gazileri Mersin'de Kuyuluk Tabiat Parkı'nda Piknikte Buluştu

Kıbrıs Gazileri Mersin'de Kuyuluk Tabiat Parkı'nda Bir Araya Geldi

Şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen piknikte birlik ve dayanışma öne çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Kuyuluk Tabiat Parkında gerçekleştirildi. Program, gaziler ve ailelerinin hoşça vakit geçirmesi amacıyla organize edildi.

Etkinlik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Gün boyunca yapılan konuşmalar, paylaşılan anılar ve sohbetler katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Program, şehitler için okunan dualarla başladı. Ardından sunulan ikramlarla devam eden buluşmada gaziler ve aileleri arasındaki dayanışma ve samimiyet dikkat çekti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Gülbeyaz, Büyükşehir Belediyesinin talepleri hiç geri çevirmediğini vurgulayarak Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Şube Müdürlüğü personeli Hilmi Özaydın, gaziler ve şehit aileleriyle her zaman dayanışma içinde olduklarını belirterek sosyal etkinliklerin sürdüğünü ifade etti.

Etkinliğe katılan gaziler de düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Katılımcılar, böyle etkinliklerin hem moral hem de birlik ve kaynaşmayı güçlendirdiğini söyledi.

Gün, karşılıklı sohbetler ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi; katılımcılar etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

