Kıbrıs Gazisi Abdullah Arı, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ta Kıbrıs Gazisi Abdullah Arı'nın Cenaze Töreni

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Abdullah Arı, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Evinde hayatını kaybeden Arı için Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde bir tören gerçekleştirildi.

Defin İşlemleri ve Katılımcılar

Arı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Arı'nın ailesinin yanı sıra Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Ercan Çelik, Sivas İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Adem Taşkın, Şarkışla Belediye Başkanvekili Osman Tamer, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Abdullah Arı'nın cenazesi toprağa verildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Abdullah Arı'nın cenazesi toprağa verildi.