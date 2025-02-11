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Kıbrıs Gazisi Ahmet Balcıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

79 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu, Ünye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:29
Kıbrıs Gazisi Ahmet Balcıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ahmet Balcıoğlu'na Veda

Ordu'da geçen hafta hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu'nun cenazesi, aile ve yakınları ile birlikte düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Detayları

79 yaşında hayata gözlerini yuman Balcıoğlu için Ünye Büyük Camisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Balcıoğlu'nun ailesi ve sevilenleri yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık gibi resmi kurum temsilcileri de katıldı.

Aile Mezarlığına Defnedildi

Cenaze namazı, İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat tarafından kıldırıldı. Balcıoğlu'nun naaşı, namazın ardından Yiğitler Kuzköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Bu anlamlı günde, dostları ve yakınları Balcıoğlu’na son görevlerini yerine getirdi.

Ordu'da Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ordu'da Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ordu'da Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ordu'da Kıbrıs gazisi Ahmet Balcıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

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