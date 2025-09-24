Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Son Yolculuğuna Uğurlandı
Aziz Kara (72), Kıbrıs'ta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Salihli ilçesine getirilen gazi için Manisa'da tören düzenlendi.
Hamidiye Camisi'nde Askeri Tören
Hamidiye Camisi avlusuna, Türk bayrağına sarılı cenaze askerlerin omzunda getirildi. Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kara, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Törende Kimler Vardı?
Cenaze törenine, Kara'nın ailesi ile Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler katıldı.
