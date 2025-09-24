Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Aziz Kara (72), Salihli'de Hamidiye Camisi'ndeki askeri törenin ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 18:10
Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aziz Kara (72), Kıbrıs'ta yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Salihli ilçesine getirilen gazi için Manisa'da tören düzenlendi.

Hamidiye Camisi'nde Askeri Tören

Hamidiye Camisi avlusuna, Türk bayrağına sarılı cenaze askerlerin omzunda getirildi. Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kara, Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Törende Kimler Vardı?

Cenaze törenine, Kara'nın ailesi ile Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler katıldı.

Kıbrıs gazisi Aziz Kara (72), memleketi Manisa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı....

Kıbrıs gazisi Aziz Kara (72), memleketi Manisa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kara için, Salihli ilçesi'nde bulunan Hamidiye Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Kıbrıs gazisi Aziz Kara (72), memleketi Manisa'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı....

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kıbrıs Gazisi Aziz Kara Manisa'da Uğurlandı
2
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil
3
Malavi'de Chakwera, 16 Eylül Genel Seçiminde Yenilgiyi Kabul Etti
4
Bakan Ersoy: İsmail Gaspıralı Türk Dünyasının Vefa Borcu
5
DSÖ: Hamilelikte Parasetamol ile Otizm Arasında Kanıt Yok
6
DSÖ: Gazze'de En Az 15.600 Hastaya Tıbbi Tahliye Gerekiyor
7
Pakistan'da Dera İsmail Han Operasyonunda 13 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası