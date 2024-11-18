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Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi Dursun Okan, Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene aile ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:26
Kıbrıs Gazisi Dursun Okan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'da Kıbrıs Gazisi Dursun Okan'ın Cenazesi

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze töreni düzenlendi. Okan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk bayrağına sarılı olan Okan'ın cenazesi memleketi Taşova ilçesine getirildi. Yukarı Baraklı köyünde, evinin önünde helallik alınmasının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından, Kıbrıs gazisi Dursun Okan, köy mezarlığına defnedildi. Törene Okan'ın ailesinin yanı sıra, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve birçok vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze...

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze töreni düzenlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze...

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze töreni düzenlendi.

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