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Kıbrıs Gazisi Emekli Binbaşı Sebahattin Hastürk, Balıkesir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs gazisi emekli Binbaşı Sebahattin Hastürk, Balıkesir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:45
Kıbrıs Gazisi Emekli Binbaşı Sebahattin Hastürk, Balıkesir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün Vefatı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk, rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni ve İkna Süreci

Hastürk'ün cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mahkeme Camisi'ne getirildi. Cenaze aracı ile cami bahçesine ulaştırılan gazinin naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşındı.

Acılı Aile ve Tören Katılımcıları

Cenaze töreni, ailesi, yakınları ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gibi birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Hastürk'ün naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Her zaman ülkesine ve milletine bağlı bir kahraman olarak hatırlanacak olan Sebahattin Hastürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine uzun yıllar hizmet etmiştir.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün cenazesi Mahkeme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün cenazesi Mahkeme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün cenazesi Mahkeme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün cenazesi Mahkeme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün cenazesi Mahkeme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde rahatsızlanarak vefat eden 82 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi emekli Hava Pilot Binbaşı Sebahattin Hastürk'ün cenazesi Mahkeme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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