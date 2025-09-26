Kıbrıs Gazisi Mehmet Akbaş Çankırı'da Toprağa Verildi

Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş, İstanbul'da 72 yaşında vefat etti; askeri törenle memleketi Korgun Maruf köyünde Çankırı'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:49
Memleketinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş, İstanbul'da 72 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyüne getirildi.

Cenaze için köyde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omzunda köy meydanına taşındı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akbaş'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılanlar

Cenaze törenine gazinin yakınlarının yanı sıra Korgun Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Ufuk Cücü, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Akkuş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Metin Demirel, Akbaş'ın ailesini ziyaret edip taziyelerini iletti.

Kıbrıs gazisi Mehmet Akbaş, memleketi Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

